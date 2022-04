El Pulso del Fútbol, 20 de abril de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol Óscar Rentería y Rafael Villegas hablaron sobre el nuevo entrenador de la Selección Colombia, después de la salida de Reinaldo Rueda. Óscar dijo: "Estoy de acuerdo en que se traiga un técnico lo más pronto posible, pero que por el afán no se traiga a alguien que no sirva. El que venga tiene que vivir acá en Colombia y no inventar tanto". Sobre el tema Rafael agregó: "Los directivos de la federación son parte fundamental de la responsabilidad del fracaso de la Selección Colombia. Se están demorando mucho para escoger al nuevo".

