El Pulso del Fútbol, 19 de abril de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol, en el que informaron sobre la salida de Reinaldo Rueda del banquillo de la Selección Colombia. Óscar dijo: "Yo le dije a todo el mundo que Rueda no me gustaba desde antes que llegara, porque venía de fracasar de Chile. Y ahora sí todos vienen a hablar del fracaso de Rueda". Sobre el tema César agregó: "Pero usted dice que Díaz no funcionó con Rueda, y entonces cuál era el técnico cuando Díaz brilló en la Copa América y en varios partidos".

No olvide escuchar el audio del programa.