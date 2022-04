El Pulso del Fútbol, 13 de abril de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería debatieron sobre sus pronósticos en los cruces de la Champions del día martes. César dijo: "Uno puede acertar o no acertar, pero es que usted me puso contra la pared, diciéndome que me daba la oportunidad de reivindicarme. Así no se puede". Sobre el tema Óscar agregó: "Yo estoy tranquilo porque acerté el resultado del Real Madrid, y al igual que la mayoría de los periodistas más importantes del mundo, no acerté el resultado del Villarreal".

