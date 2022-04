Álvaro Uribe criticó elecciones al Congreso y habló de recuento

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, habló en 6AM Hoy Por Hoy y dejó fuertes y serias críticas ante el sistema electoral por lo sucedido en las elecciones al Congreso del pasado 13 de marzo.

"Tengo serias dudas con el Congreso elegido. No he querido personalizar el tema frente al registrador. En Colombia, una carrera política tan larga como la mía, tuve siempre confianza en el sistema electoral. Hay un tema grave y es la incertidumbre electoral, se hablaba de un faltante de 500 mil votos, que era un 7%, cuando antes era de 0.5%. Es un salto muy alto. Ahora el mismo doctor Vega dice que faltó fue un millón de votos, o sea, se dobla la discrepancia", dijo.

Y agregó: "Ha habido instituciones serias que han dicho que 300 mil jurados votaron dos veces. Son miles de ciudadanos que dicen que no les aparece su voto. Estamos ante unos hechos con serias dudas ante el sistema electoral, dada la magnitud no se puede tratar como error sino algo más. Si no se aclara, no va a haber confianza en el sistema electoral".

Adicional a esto, mencionó que no se atreve a acusar al registrador Alexander Vega, pero duda de que sea un error, sino que habría algo más detrás.

"No me atrevo a acusar al registrador, pero los hechos son muy graves. Uno ante estos hechos se pregunta con mucha angustia si fue un error o no, porque en el pasado con 0.5% eran errores, pero con todo esto... Ahora fue peor, porque no faltaban 500 mil sino un millón de votos", explicó.

Y añadió: "Es urgente que se resuelva esto, nosotros pedimos el recuento, pensábamos que antes las dudas en la democracia es mejor corroborar. Para tranquilidad democrática, ese recuento se debió haber hecho. Todavía faltan muchos escrutinios, y no sabemos qué dirá la Registraduría, pero no fue por capricho que pedimos el recuento".

Por otro lado, mencionó que ellos no tienen decisión en los organismos de control y que por democracia era que pedían el recuento de votos.

"Yo siempre he reconocido todo, yo dije que perdimos y que asumo la responsabilidad, pero la lucha por la democracia sigue siempre. Después de ese domingo se reunió la bancada y yo les dije que no estamos para fiestas, que hay temas delicados y que es la afectación por mi reputación. Cada uno debía revisar. Yo respeto todos los órganos de control, pero no puedo respetar que digan que esos órganos de control son nuestros", dijo.

Y sumó: "Por encima de los juicios de valor hay unos hechos: un millón de votos, miles de ciudadanos que dicen que su voto no apareció, que 300 mil jurados votaron dos veces... Nada tiene que ver con nosotros (Centro Democrático). No es un invento nuestro, es el mismo registrador que lo dijo".

Además, habló sobre su proceso judicial y la decisión de la Corte Constitucional tras las tutela.

"La señora juez del caso mío dijo que no podíamos opinar, presentaron esa tutela por varias razones. Cuando estaba la sesión de la Corte, que quedó 5-4, examinando si estaba imputado o no, después un periodista empezó a transmitir y eso viola el tema de la Corte", contó.

Finalmente, el expresidente de Colombia habló sobre candidatos y dejó fuertes críticas a las propuestas de Gustavo Petro.

"Yo tengo hoy un temor muy grande de que lleven a Colombia a un proceso como Venezuela, Cuba o la misma Argentina. Ahí van aplicando la fórmula de destrucción de empresa privada, de democracia... Para no hablar de Venezuela, se puede ver en Argentina y comparar acá con las propuestas de Gustavo Petro. Mucha gente del Centro Democrático apoyó a Federico Gutiérrez, pero el partido no ha apoyado completamente. Nuestro Gobierno no se ha hecho querer del pueblo colombiano y hay dificultades, se deben reconocer", finalizó.