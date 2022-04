El Pulso del Fútbol, 8 de abril de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería debatieron sobre James Rodríguez y una nueva ausencia con su club, el Al-Rayyan, en la liga de Qatar. César dijo: "Tenemos un titular que dice ¿Y James qué? Porque el Al-Rayyan volvió a la actividad y el colombiano no aparece ni en el equipo titular, ni en la suplencia". Sobre el tema Óscar agregó: "Eso ya no me sorprende a mí, no sé si está lesionado, pero es una situación que se viene viviendo hace rato. La verdad hace mucho que James se me cayó de los brazos".

