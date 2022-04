Molestia de exmanager de Diomedes Díaz por documental de Netflix

Joaco Guillén, amigo y manager de Diomedes Díaz, habló en 10AM Hoy Por Hoy sobre el documental de Netflix y mostró su descontento por varias cosas que salieron en este, teniendo en cuenta que él fue consultado.

"Nosotros los diomedistas sabemos que él cometió los errores, pero no aceptamos que los publiquen. Para el documental, a mí fue el primero que me abordaron. Nunca me imaginé que iban a tocar las cosas malas, sino las lindas que tenía él. Mi idea es mantener vivo a Diomedes, así haya fallecido 8 años, que no se olviden de él y que se mantenga ese legado de los artistas que se han ido y que no nombran más", dijo.

Y agregó: "Yo lo que hice fue llevarlo donde él tuvo muchas cosas lindas y conocidos, personas que participaron en la vida artística de él. Yo firmé los contratos para autorización de entrevista, fotos y videos de él. Pero que yo leyera las mínimas cosas de la investigación no fue así".

También mencionó que los problemas de Diomedes Díaz eran conocidos, pero buscaba que el legado de él fuera diferente en el documental.

"Nosotros no lo entendemos, pero es aceptable que se narren estas cosas, todo mundo sabe que él tuvo sus errores y problemas. En el documental quisieron mostrar esto, pero que a pesar de que se cayó se levantó. En este momento el cantante más sonado se llama Diomedes, no hay agrupación que no cante de él. Yo me separo de Diomedes del 2000 al 2002, a él le vino de todo para irme con él nuevamente a protegerlo porque le pasó de todo, porque hasta tenía medida de aseguramiento", contó.

Y mencionó: "Diomedes, cuando yo le pregunté si hizo tales cosas, me dijo que no, que él adora a la mujer y yo lo puedo testimoniar. Porque llegaba a grabar canciones, pero si tenían algo en contra de la mujer, no las grababa. Él no mató ni una mosca".

