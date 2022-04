Tulio Gómez: “Después de Nacional, Junior y Tolima, tenemos la mejor nómina”

Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, dialogó con El Alargue de Caracol Radio sobre la llegada del nuevo cuerpo técnico, la salida de Juan Carlos Osorio y la nómina de jugadores disponible para este campeonato, entre otras cosas.

"Con Osorio llegamos a un acuerdo, él quería seguir en el América, pero eso era un capítulo que había que cerrar... Con el nuevo cuerpo técnico, que no te voy a decir quién es aunque todos lo dan como un hecho, ya veníamos cuadrando. Desde diciembre yo vi que las cosas no funcionaban", comentó sobre la salida de Osorio y la eventual llegada de Alexandre Guimaraes.

"Él confiaba que quedaba campeón, me dijo que esperara a junio, que si en junio no quedaba campeón él se iba. Pero era necesario darle un vuelto a eso, porque el partido ante Millonarios era muy importante, perder ante Millonarios era alejarnos de los ocho", añadió sobre el estratega saliente.

Gómez agregó que las cosas no venían funcionando desde el cierre del 2021: "nosotros nos metimos entre los ocho porque Envigado no fue capaz de ganarle a Huila, pero para mí estábamos eliminados, la clasificación de nosotros fue un milagro, no hicimos méritos".

Y añadió sobre algunas cosas que le molestaron del técnico risaraldense: "'que eso es lo que tenemos', etc, o que a veces no reconocía que se perdía por culpa de él, uno tiene que reconocer los errores. Nosotros no podemos negar que el año pasado, en el segundo semestre, fracasamos y en este hemos fracasado. Nos quedan 12 puntos para asegurar la clasificación".

"Yo pienso y se lo dije en reunión, yo pienso que Osorio es un técnico de Selección porque a él le gusta rotar, y eso lo puede hacer en la Selección, porque tiene 22 titulares, o en el Chelsea y el Real Madrid que tiene caja", añadió al respecto.

Tulio Gómez, quien no quiso confirmar el regreso de Alexandre Guimaraes, habló de cómo se dio su salida del equipo en el 2020. "Cuando empezó la pandemia en marzo del 2020, él me dijo 'Don Tulio, yo me voy para mi país, porque no sé cuánto dure esto'. Nosotros le seguimos pagando a todo el cuerpo técnico su salario completo los meses siguientes".

Continuó: "cuando se vence el contrato en junio yo hablé con su empresario y le dije: 'No le puedo renovar y seguirle pagando el sueldo full, pues porque es costoso, no sabemos cuánto tiempo estemos a estadio cerrado, sin registros de televisión y con la mitad de los patrocinadores' y le reduje la mitad del salario, el empresario no quiso acceder".

El dirigente aseguró que cuenta con un plantel competitivo, incluso uno de los mejores de la Liga: "nosotros tenemos una buena nómina, en mi concepto, después de Nacional, Junior y Tolima, está la de nosotros, al pie de la de un Millonarios, un Cali o un Medellín. Ahora, hay equipos con una nómina muy inferior por encima de nosotros, Bucaramanga, Once Caldas, etc, el técnico tiene que saber gestionar su nómina, pero tengo una nómina muy buena, lo que pasa es que hemos tenido los jugadores lesionados o en el banco. Usted vio como le ganamos a Millonarios, con solvencia, ganamos sin seis u ocho titulares, porque este semestre hemos mantenido entre seis y ocho jugadores en el departamento médico".

Al respecto comentó que los planteamientos anteriores ofrecían ventajas: "nosotros con una línea de tres, casi todos los goles eran iguales, en un contragolpe cogen al portero solo y no lo fusilan, por eso yo le dije a Pompilio, 'por favor, una defensa de cuatro, no vaya a poner línea de tres que nos golean'. Uno cuando salta a la cancha ya entra con un punto, uno sale a buscar los dos puntos, pero es que Osorio salía abierto de patas".

El dirigente confesó que en esta ventana de jugadores libres están buscando un defensor central con perfil derecho; sin embargo, no es una labor sencilla. "Estamos buscando un defensa central derecho bueno y la verdad es que no".

Además, agregó que el único jugador que dejará el plantel a mitad de año será Larry Angulo, dado que no pondrán contratar jugadores: "eso lo sabe todo el mundo, no solo Guimaraes, varios técnicos están viendo al América desde enero, pero tenemos un buen equipo. Varios de esos jugadores que se les vence contrato en junio, los renovamos, solo se va Larry Angulo. Cuando salgan todos esos jugadores del departamento médico, vamos tener un equipo muy bueno".

Finalmente, sobre Jersson González y por qué no recibió una oportunidad como técnico oficial, comentó: "como técnico oficial no lo podemos quemar, necesitamos que coja más lomo, hablé con el presidente de Llaneros que es amigo mío y le dije que ahí está Jersson que es un técnico bueno, tiene licencia pro, dirigió Copa Libertadores, incluso le ganó a Millonarios en Bogotá. Yo sé que él puede ascender a ese equipo".