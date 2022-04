Paniagua: "Da gusto ver cómo ha crecido el fútbol femenino en Colombia"

Carlos Paniagua es el técnico de la Selección Colombia Femenina en sus categorías sub-17 y sub-20. Recientemente, con la primera logró el cupo al Mundial de India que se disputará en India en octubre luego de lograr el subcampeonato en el Sudamericano que tuvo lugar en Uruguay.

En esta oportunidad, el entrenador buscará llevar a la categoría sub-20 al Mundial. Para esto, deberá afrontar un nuevo Campeonato Sudamericano, esta vez en Chile, donde compartirá grupo con Argentina, Perú, Venezuela y la anfitriona.

Respecto a la dificultad de este campeonato para Colombia, Paniagua destacó en El Alargue: "De los tres compromisos que tienen este año las selecciones femeninas, quizá el reto más difícil es el sub-20, porque son solo dos cupos al Mundial que será en agosto en Costa Rica. La sub-17 daba 3 cupos, mayores 3 directos y dos repechajes. Tenemos un buen equipo, está rodando la liga femenina con más fechas que ligas anteriores y esto es muy bueno porque las jugadoras están con buen ritmo".

Asimismo, se refirió al calendario del torneo, donde comenzarán descansado y luego debutarán ante Argentina.

"Es muy parecido el calendario sub-20 al que tuvimos en Uruguay, donde descansamos en la primera fecha. Tenemos la posibilidad de ver a nuestro primer rival que es Argentina, inclusive terminamos con el local Chile. En estos torneos cortos hay que entrar con pie derecho. Se trabaja para que en el debut con Argentina podamos sumar tres puntos y nos pueda dar confianza", manifestó.

Respecto al trabajo que se hace en las regiones con el fútbol femenino, resaltó: "En la sub-17 teníamos una base grande del Valle. Otra región que ha viene trabajando bien es Risaralda, en la sub-17 habían jugadoras que pertenecían al club Dosquebradas y ya juegan en Pereira. En Bogotá también se trabaja el fútbol femenino, como Equidad, Fortaleza, Millonarios."

Finalmente, habló de cómo ha avanzado el fútbol femenino en Colombia a nivel técnico de las jugadoras.

"Da gusto ver como ha crecido el fútbol femenino en Colombia. He visto varias regiones y ya no se ve lo que pasaba antes que todas eran detrás del balón, sino que ya tienen buena formación y conceptos claros. Le coge uno amor al fútbol femenino porque son guerreras, no simulan, no están pendientes de engañar al árbitro sino de dar espectáculo y ganar", concluyó.

El campeonato Sudamericano sub-20 comenzará el próximo miércoles 6 de abril con el juego entre Argentina y Chile, mientras que Colombia debutará el viernes ocho ante la Albiceleste.