Saporiti: “Argentina es uno de los potenciales candidatos a ganar el Mundial”

Roberto Saporiti, exjugador y técnico argentino, dialogó con El VBar Caracol sobre el grupo que le correspondió a la Albiceleste en el Mundial de Qatar 2022, donde se estará enfrentando a México, Polonia y Arabia Saudita.

"Entre comillas, es un grupo asequible para Argentina, jugando en el nivel que está jugando. Es un desafío crecer o mantener ese mismo nivel que no es fácil", comentó el integrante del cuerpo técnico campeón del mundo en 1978 con César Luis Menotti.

"Brasil y Argentina tienen la misma duda, cómo les irán cuando les toque enfrentar a potencias, las potencias tienen la misma duda, cómo les irá cuando les toque enfrentar a Argentina", añadió.

Para Saporiti, la prudencia debe reinar en su país y recordó un episodio vivido hace cuatro años en el Mundial de Rusia 2018. "A mí no me gusta la euforia, al Mundial de Rusia clasificamos en el último partido en Ecuador con los goles de Messi y al otro día, cierta prensa puso a Argentina como candidato. En Rusia el único país que no jugó ningún partido amistoso 50 días antes fue Argentina".

Saporiti elogió el cuerpo técnico de Argentina, liderado por Lionel Scaloni: "han jugado en los mejores equipos, han sido dirigidos por los mejores entrenadores europeos y tienen experiencia, no tenían experiencia en selecciones".

Finalmente, puntualizó: "Argentina es uno de los potenciales candidatos a ganar el Mundial".