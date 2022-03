¿La continuidad de Dudamel está en duda en el Cali? Marco Caicedo responde

Marco Caicedo, presidente del Deportivo Cali, dialogó con El Alargue de Caracol Radio, donde se refirió a la actualidad del cuadro Azucarero, la continuidad de Rafael Dudamel y la deuda de River Plate por Agustín Palavecino.

Sobre el presente del equipo, Caicedo comentó: "tuvimos un mal comienzo, no hemos podido encontrar el camino, pero el equipo sí se viene consolidando. La vida y el fútbol da revanchas y estamos optimistas de cara una Copa Internacional".

"En lo financiero, lo mismo, el año pasado fue un año espectacular en lo deportivo, pero mal en lo financiero, pero hemos tenido un plan de acción a ejecutar que viene en marcha y nos va a permitir este año solventar la información y reducir los pasivos en un 36%", agregó.

El dirigente no da por perdida la Liga y aseguró que buscarán hacer un buen papel en el campeonato local y en la Copa Libertadores. "Estos muchachos se preparan para afrontar todos los partidos, para eso son profesionales, vamos a afrontar los dos torneos, matemáticamente estamos vivos en la Liga".

Mientras que de los refuerzos llegados para este año se mostró tranquilo y comentó que se encuentran en adaptación: "es posible que se hayan tardado a acoplarse, este acople tarda su tiempo, yo estoy tranquilo respecto a las contrataciones, si miras nombre nombre, puesto por puesto yo siento que estamos más fuertes, pero claro, el acoplamiento tarda más tiempo, lo hemos visto en las últimas fechas".

Al ser interrogado por si la continuidad de Rafael Dudamel se encontraba en riesgo al frente del equipo, respondió con contundencia: "no, en absoluto, por mi parte no, yo soy una persona que pienso en los procesos, pienso en el largo plazo, no soy 'cortoplazista', me parece que eso es miope. Cuando no se dan resultados en el corto plazo, van sumando en el largo plazo, pero no hay que olvidar que veníamos de ser campeones y era el técnico campeón, y que estábamos acoplando un equipo nuevo y que hay que confiar en esos procesos. A veces uno toma malas decisiones cuando se precipita y piensa en corto plazo".

Marco Caicedo agregó al respecto: "en este momento estamos totalmente comprometidos y detrás de la labor que se está realizando y vamos a encarar esta Copa con todo el apoyo hacia el cuerpo técnico, los jugadores y estamos todos unidos hacia esa noción".

Sobre la deuda de River Plate en los pagos de Agustín Palavecino, explicó: "nosotros hicimos un contrato en donde en primera instancia River Plate compró el 35 % del jugador y había una cláusula de obligatoriedad de otro 30 % si se cumplían ciertos criterios, si el jugador jugaba cierto número de partidos, eso se cumplió a través del año, ellos debían haber pagado ese 30 % adicional el 31 de diciembre, no lo hicieron, pero mantuvimos comunicación constante con ellos, en enero hicieron un abono, ese saldo era un millón 700 mil dólares, hicieron un abono de 500 mil dólares".

Continuó: "luego parece que por allá en el River hubo cambio de administración y nosotros hemos perdido la comunicación con ellos, no volvimos a recibir, por lo tanto hay un incumplimiento de contrato que nos ve forzados a nosotros a hacer valer ese contrato con la cláusula especulada".

"La mitad de esos valores son de Platense y hay que ser claro con estos valores, el 10% va para el intermediario y el 8% para el jugador. Son cuentas claras, nosotros estamos exigiendo lo que le corresponde al Deportivo Cali", concluyó al respecto.

Del grupo de la Copa Libertadores, donde Cali estará debutando la próxima semana, comentó: "es un grupo interesante, un grupo muy jodido, Boca Juniors, referente en el continente; Corinthians, un equipo muy fuerte; tal vez el más débil puede ser Always Ready pero uno nunca puede desestimar a ningún rival, juegan en la altura y eso juega a favor de ellos, pero nosotros estamos preparados, física y mentalmente, vamos a dar la lucha y vamos a dar la sorpresa".

Y, finalmente, se mostró optimista en contar con un buen acompañamiento de los hinchas. "Eso aspiramos, tenemos 30 mil de aforo, salieron las boletas, aspiramos a tener un acompañamiento como el que tuvimos en las finales que fue fundamental para alcanzar ese título".