Julián Bedoya explica cómo obtuvo su título: es difícil pero no imposible

El senador Julián Bedoya Pulgarín es investigado por haber obtenido el título de abogado de forma fraudulenta en la Universidad de Medellín, según la formulación de pliego de cargos de la Procuraduría el 10 de diciembre de 2019. También lo investigan el Ministerio de Educación, la Corte Suprema y el Consejo de Estado

De acuerdo con el Ministerio Público, Julián Bedoya utilizó su investidura para obtener ventajas ante la Universidad de Medellín, es decir, obtener un título de abogado presentando dieciséis exámenes, entre preparatorios y suficiencias, en tres días.

El congresista pidió la nulidad de esa decisión argumentando que la Procuraduría no es competente para investigarlo, pues, según él, los delitos que le imputan no tienen nada qué ver con su rol de congresista. En pocas palabras, que la obtención de un título académico de manera fraudulenta es un tema personal y nada tiene que ver con su función pública. Dice además que él no necesitaba hacer trampa para obtener un título de abogado porque para ser congresista no se requiere ningún título académico.

En una de las declaraciones que han recogido las autoridades, el decano de la Universidad de Derecho de la Universidad de Medellín, el abogado Francisco Javier Valderrama Bedoya dijo que «no es habitual que una persona presente varios exámenes en una misma fecha o en una semana» y que «no es frecuente ni común» que los apruebe sin inconvenientes, como fue el caso del senador Bedoya.

Ante esto, la defensa de Bedoya dijo que aunque la hazaña del senador Bedoya de presentar dieciséis exámenes en tres días era difícil, no era imposible. Y que, como también lo dijo el exdecano, es una situación que podría darse.

«Es reprochable que la Procuraduría dé por sentado que Julián Bedoya no puede responder a un exigente nivel de estudio, constancia y rigor intelectual», se lee en la defensa del congresista antioqueño, quien también pide que diferencien «al Julián Bedoya Pulgarín “estudiante” del Julián Bedoya Pulgarín “congresista”. No es de recibo que se entienda que todo lo que él hace es en calidad de congresista y le es imputable como servidor público».

La Procuraduría mantuvo la sanción y Bedoya les interpuso una acción de tutela, que perdió en primera y segunda instancia, en el Tribunal Superior de Bogotá y en la Corte Suprema de Justicia.