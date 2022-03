Aguilar: "Los que somos parte del fútbol tenemos que revisar muchas cosas"

La Selección Colombia quedó afuera del Mundial de Catar luego de llegar a la sexta casilla en la tabla de posiciones y sumar 23 unidades, quedando a un punto del repechaje que finalmente jugará Perú.

Ante esto, las repercusiones de la eliminación no han dejado de salir por parte de aquellos que han hecho parte de la Selección en algún momento. En esta oportunidad, Abel Aguilar, mediocampista clave en el proceso de José Pékerman, habló en El VBar sobre lo que deja esta no participación de Colombia en Catar.

El exfutbolista colombiano destacó la importancia que todos los que hacen parte del fútbol hagan una revisión para poder darle vuelta a la actual situación.

Le puede interesar:

"Es duro realmente no estar viviendo esto de una manera diferente como todos hubiesen querido, pero me parece que los cambios que se han producido después de tantos años no han ayudado mucho. Después de ver todas la partes involucradas y todos los que hacemos parte del fútbol, tenemos que revisar muchas cosas, poder encaminar el tema y que se pueda volver a un proceso con tiempo, con trabajo, conocimiento para darle la vuelta y trabajar para lo que viene", expresó el ex Deportivo Cali.

Respecto al debate sobre el rendimiento de los proyectos de los últimos tres técnicos que han pasado por la Selección Colombia, Aguilar manifestó que no es sano y se debe enfocar en lo más profundo.

"No es sano el debate, hay que profundizar en cómo se están dando los procesos formativos, tanto a nivel de selecciones como a nivel de escuela, la fuerza del técnico es muy marcada y muy determinante en la selección. Se necesita tiempo de trabajo y una buena organización para que el dt tenga herramientas y una base. Lo tenemos que analizar más profundo, toca ir al fondo de todo", comentó.

Sobre si el próximo entrenador de la Selección debe ser colombiano o extranjero, no entró en polémica y resaltó que es muy prematuro hablar del tema: "Hay que esperar qué pasa. Hasta que no se defina la situación, considero que es un poco prematuro hablar del tema. Es importante que sea una persona que tenga conocimiento del fútbol colombiano en todos sus niveles, de todo lo que se puede ver. Debe haber un conocimiento entre el jugador y el DT, que se puedan adaptar. Hay que estar preparados para el cambio".

Finalmente se refirió a la importancia del manejo de grupo que debe tener un técnico en cualquier equipo de fútbol.

"Desconozco el trabajo con Queiroz porque no tuve la posibilidad de estar ahí, puedo decir desde lo que he aprendido, que definitivamente se necesita un buen manejo de grupo, pero eso puede ser un factor sumado a otros. Hay muchas cosas, al final cuando la idea deportiva no se logra, se empieza a hablar del manejo y salen cosas. No es sano hablar de otro tipo de situaciones, sino deportivamente por qué no se dieron los resultados. Conozco al profe Reinaldo y conozco su profesionalismo y humanismo", concluyó.

Escuche la entrevista completa