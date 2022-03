Francia Márquez a César Gaviria: "Si quiere cambios, que los demuestre"

En entrevista en 6AM Hoy por Hoy la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, Francia Márquez, habló sobre la polémica generada en torno a la renuncia del expresidente César Gaviria a los diálogos con el Pacto Histórico.

Francia Márquez mencionó que no ha tenido la posibilidad de conversar con Gustavo Petro sobre Cesar Gaviria, "no hemos hablado, no se ha tocado el tema".

Le puede interesar:

Acerca de si algo le molesta sobre la decisión de César Gaviria, Francia Márquez indicó: "Lamento que la noticia sea que César Gaviria se va, y que renuncie a los diálogos con el Pacto Histórico por mi declaración. La noticia debió ser la importancia de que hoy una mujer como yo este participando en política y este a punto de ser la vicepresidenta de Colombia, esto nunca ha pasado en la historia de este país, ese debió ser el titular de la noticia. Pero entiendo que se busca opacar nuestra presencia, nuestros planteamientos".

"Yo no he dicho nada que no sea verdad, lo que dije es que César Gaviria representa el neoliberalismo, y es verdad, esa no es una mentira, y sí no es más de lo mismo que lo demuestre, que está dispuesto a la construcción de un país que se plantea cambios. Esta es una nueva generación de hombres y mujeres, de juventudes que quieren cambios, que quieren acceso a servicios básicos, que quieren tener una vivienda, educación de calidad y parar la guerra", agregó.

Por otro lado, mencionó que "yo no puedo ser la excusa que justifique la llegada al partido que está hoy impulsando al candidato uribista, a Federico Gutiérrez, esa es una decisión que él ya había tomado y lo que buscó fue un trampolín".

Diálogo con liberales

Sobre si estaría dispuesta a hablar con los liberales, "yo lo que tengo claro es que este país se tiene que transformar con todos los colombianos y colombianas. La pregunta para él es: si como colombiano, como un líder político, ¿está dispuesto a plantear transformaciones para este país? La gente quiere salud y no como negocio, sino como derecho, la gente quiere educación, quiere tener condiciones para producir, el campo colombiano no produce. Hoy la mayoría de los alimentos que consumimos son importados."