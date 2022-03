Juan David Mosquera: "El profe Osorio siempre va a tener mi admiración"

Juan David Mosquera, lateral derecho del Medellín, dialogó con El Alargue de Caracol Radio, donde se refirió a la clasificación del Poderoso a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, el nuevo duelo ante el América de Cali y a la agresión que sufrió de parte del técnico Juan Carlos Osorio.

Sobre la situación del pisón, presentada con Osorio, comentó: "yo admiro mucho al profe Osorio por lo que ha hecho por el fútbol, se ganó su respeto, siempre para mí ha sido un honor tenerlo en contra, así sea".

"Son temas de partidos, la verdad. En el tema del pisón yo lo único que hice fue tratar de empujarlo, correrlo para que no me siguiera pisando, no le dije nada, no soy un jugador explosivo o cosas así, puede que haya sido otro jugador y no hubiera respondido de la mejor manera en una situación de esas. Como lo dije ahora, esto fue tema de partido y de su estrés. Siempre va a tener mi admiración el profe", añadió al respecto.

Mosquera concluyó al respecto: "son temas de partido, sé que también se pudo haber equivocado, todos en la vida nos hemos equivocado".

Ya en lo deportivo, el jugador de 19 años destacó el desempeño del cuadro antioqueño en la serie ante América: "se hizo un buen trabajo, de pronto en casa tuvimos la posibilidad de tener un marcador más amplio para venir a Cali más tranquilos, se dieron las cosas así".

"Un partido el día miércoles que fue con intensidad muy alta, América salió a proponer, se encontraron con un Medellín que también salió a proponer. De pronto pensaron que iban a ver un Medellín diferente, tratamos de llevarnos la victoria y se dio en penales", agregó.

Mosquera puntualizó sobre el tercer juego consecutivo ante los Escarlatas: "en el tema de Liga, va a ser importante la victoria, estamos ahí, con los mismos puntos".

El lateral vallecaucano también se refirió a la situación del Medellín fuera de casa, donde este año ha perdido todos los partidos que ha disputado: "algo que la verdad no te lo supiera responder, se ha hecho difícil para nosotros, nosotros salimos a proponer, contra América se vio reflejado. En el fútbol hay un ganador, un perdedor, o se empata. Los resultados positivos no se nos han dado".

Finalmente, comentó sobre su experiencia junto al técnico Julio Comesaña: "el último semestre que estuve con el profe (Hernán Darío Gómez) 'Bolillo' no tuve mucha competencia, luego llega el profe Comesaña y me brinda toda la confianza, se la he podido regresar en el campo de juego. Voy conociendo otra posición ahora como extremo".