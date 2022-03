"Los quemados: Campañas bonitas que faltó aterrizarlas", dice analista

Juan Abel Gutiérrez estratega político y digital, habló en 10 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio sobre los resultados electorales del pasado 13 de marzo.

Aseguró que ahora viene un proceso para ver las fallas de los diferentes partidos y camapañas que se "quemaron",dijo que "Un golpe de estos tiene que entenderse muy bien".

Lea también: "Sin duda mi decisión está entre Sergio Fajardo y Petro": Ariel Ávila

Explicó que las campañas políticas se mueven por la emocionaildad, que en está ocasión la tiene la izquierda y en algún momento lo tuvo el centro con la ola verde.

"Las elecciones para el votante son complejas, con listas abiertas, listas cerradas, escoger números. La política al final del día tiene que tener estructuras más solidas", dijo

Frente a la campaña del Nuevo Liberalismo, enfatizó que aunque fue una campaña bonita y refrescante, al final faltó aterrizarla y también hubo una confusión del nuevo liberalismo con el partido liberal: "Son factores que van sumando".

Lea también: Senadores electos, Claudia Pérez y Carlos Meisel, acusados de comprar votos

"Mabel Lara es una persona muy preparada, la gente aún no captura que está preparada para la política, tiene 3 maestrías, no es una persona que la dejen sola y se muera del susto. El partido nuevo liberalismo tiene dos meses, es pequeño, en su estructura, no creo que la maquinaria tenga una connotación negativa", dijo.

Finalizó opinando que, como analista cree que Petro ya es presidente: "Lo digo con cierta desilución de que no existan competencias fuertes, pues la derecha está totalmente fragmentada".