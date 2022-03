El Pulso del Fútbol, 15 de marzo de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la silbatina en contra de Lionel Messi en el último partido del PSG y la comparación con situaciones parecidas con los jugadores de la Selección Colombia. César: "El público tiene todo el derecho del mundo de silbar a los jugadores, pero a mí no me parece que lo hagan en contra de jugadores como Messi y James". Sobre el tema Óscar agregó: "Yo estoy de acuerdo con la silbatina del público en los estadios, bien sea del mismo equipo o del rival, pero lo que no me gusta y apruebo es la violencia".

No olvide escuchar el audio del programa.