Así delinque la mafia de celulares robados en Bogotá /

Los vendedores se ubican en la calle 13 con avenida Caracas, en el centro de Bogotá, ofrecen servicios para liberar y comprar teléfonos móviles hurtados “bajo cuerda” y desde $ 90.000 pesos.

En enero de 2022 se reportaron 4.204 hurtos de celulares y las localidades que tienen mayor número de casos son Engativá, Suba y Kennedy.

La investigación que adelantó el concejal Oscar Ramírez Vahos muestra que los clientes son conectados con los hackers para liberar y quitar el chip que rastrea los teléfonos.

También, deja ver que los integrantes de la banda aseguran que llevan muchos años realizando esta práctica y que la hacen “bajo cuerda” porque los policías “azaran mucho”, sin embargo, aseguran que no temen a las autoridades.

Quienes ofrecen este tipo de servicios saben que es una actividad ilegal y sin embargo la realizan: “estas personas deben asumir las consecuencias penales que acarrea este delito”, puntualizó el concejal.

Gracias a imágenes áreas el equipo de investigación se dejó al descubierto que los andenes de la calle 13 están totalmente invadidos por ventas ambulantes de teléfonos robados.

En enero de 2022 se registraron 4.204 hurtos de celulares en la ciudad. Según cifras del DANE, el 68% de los ciudadanos no interponen denuncia cuando son víctimas de hurto. La principal razón para no denunciar (50% de los ciudadanos) se asocia a la idea que "las autoridades no hacen nada".