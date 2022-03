Marelen Castillo sobre Rodolfo Hernández: "Lo conozco hace 15 días"

En entrevista en 6AM Hoy por Hoy habló Marelen Castillo, fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, sobre cuál sería su rol en el gobierno en caso de que Hernández llegue a la presidencia.

"Yo me dedicó a la educación, he trabajado durante 32 años. Me desempeñaba como directora de iniciativas estratégicas en la Corporación Universitaria Uniminuto. Lo que más me gusta hacer es la docencia y ayudar a las nuevas generaciones" aclaró Castillo.

Sobre Paola Ochoa mencionó que "Rodolfo está buscando una fórmula vicepresidencial diferente. Él lo propuso en un principio, quiere una persona que no esté en el rol político, que tenga otra figura y que tenga otro protagonismo en el país. Me pareció interesante que por eso llegara Paola para que lo acompañara".

"Ha sido muy interesante trabajar con el ingeniero, yo también soy ingeniera, creo que eso nos da mucha empatía en el manejo de algunos temas. Hemos conversado y dialogado. Él tiene conocimiento sobre lo que hago, sobre lo que me apasiona. Hemos tenido la oportunidad de entender cuál es su filosofía, cuál es su campaña y a qué le vamos a apostar. No ha existido ningún contratiempo entre nosotros y espero que no pase".

Sobre cuál es el motivo por el que desea ser vicepresidenta afirmó que "para ayudar a mi país, para servir. Yo estaba en un rol muy diferente. Muchos me preguntan que porqué tome la decisión, y les digo que a veces estamos detrás de la barrera y somos unos criticones. Decimos que el sistema no funciona, hablamos de los problemas que tenemos, de corrupción y de que los recursos no deben ir donde van. Pero siempre ocurre esto detrás de la barrera, hay que apostarle al país y asumir ese reto".

Por otra parte, indicó sobre el candidato que "lo conozco hace 15 días. Fue un proceso donde él convocó a muchas personas del país a que presentaran hojas de vida y que buscaran un perfil de liderazgo. Una persona que me conoce presentó mi hoja de vida, a él le llegaron más de 500 en donde tuvo la oportunidad de buscar y analizar ese perfil. Después de analizar empezamos a conversar y mirar cuál era el horizonte de la campaña, hacia dónde vamos y la apuesta para poder llegar a este momento".

"Vamos a trabajar tres líneas, una es la educación porque estoy convencida que el modo de transformar el país es la educación. Vamos a trabajar con las mujeres, las que necesitamos la inclusión y ser reconocidas. También vamos a trabajar por la sociedad, por los más pobres, esas son las tres líneas que voy a abanderar", confesó Castillo.