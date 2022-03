Gamero: “Si no se sale campeón y hay que irse, no tengo problema”

Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, estuvo en el Vbar de Caracol Radio hablando acerca de la mentalidad que le ha impartido a sus dirigidos, quienes cada partido intentan salir a buscar un buen resultado ya sea de locales como de visitantes.

“Yo a mis jugadores ahora les digo ‘espero que no vayamos a cambiar’, porque un equipo no puede cambiar tanto. Este equipo lo hemos tratado de mentalizar para que como se juega de local, se juegue de visitante. A veces nosotros tratamos de imponer pero el rival también trabaja y obliga a otra cosa, pero la idea es que de visitante salimos a buscar el partido, señaló.

Gamero, quién ya llevó disputó una final Millonarios en la que cayeron frente al Deportes Tolima y además estuvo muy cerca de llegar a otra el semestre pasado, sabe muy bien que la hinchada y el entorno ‘embajador’ le exigen salir a ganar cada torneo que disputan, por ello, mencionó que de no alzarse con el título no tendría problemas para irse.

“Yo no le temo a eso. Siempre trato que, a donde que llego, quiero salir campeón y si no se da y uno tiene que irse pues hay que hacerlo, no hay problema. Millonarios ha hecho buena campaña, un proyecto importante con buena camada de jugadores, si no se sale campeón y hay que irse, no tengo problema”, dijo.