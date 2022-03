Importancia del Omega 3 para la salud

El Omega 3, hace parte de derivados que contienen ácidos grasos, lo cuales son indispensables para el cuerpo del ser humano, pero hoy en día estos han sido reemplazados por otros ácidos que contienen Omega 6 y que no son tan beneficiosos para nuestra salud, ya que son los culpables de ciertas inflamaciones como lo es la diabetes. Es necesario incluir el Omega 3 en nuestra dieta diaria, ya que ayuda a reparar esas inflamaciones agudas y crónicas.

Escuche el audio del martes 1 de marzo de 2022 con Pedro Nel Rueda Plata, especialista en Medicina Interna y Endocrinología, Universidad Nacional de Colombia UN, Profesor Universidad Nacional de Colombia, Expresidente Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo (ACE), presidente de la Federación Latinoamericana de Endocrinología (FELAEN), Miembro del comité ejecutivo de la International Society of Endocrinology (ISE). Certified Chelation Therapist by The Board of the American College for Advancement in Medicine (ACAM), director Científico de la Unidad de Terapia Metabólica, quien habló de Omega 3 y salud.