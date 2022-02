Juan Marcelin: "Es un sueño cumplido haberle marcado a Nacional"

En entrevista con el Vbar de Caracol, el mediocampista de Atlético Bucaramanga Juan Marcelin, habló acerca de lo que ha sido su corta pero buena trayectoria en el equipo donde ha sabido ser figura, como en la última fecha en la victoria de Atlético Nacional.

“Debuté el año pasado contra Envigado por copa y desde ese momento seguí con el equipo profesional entrenando fuertemente, mejorando, trabajando y poco a poco se me ha dado la oportunidad que he venido aprovechando”, señaló.

Marcelin, que ingresó al minuto 75 y cuatro minutos después anotó el 3-1 ante Nacional destacó: que “es un sueño que desde pequeño anhelaba, marcarle gol a Atlético Nacional o jugar en esa gran institución, pero aquí en Bucaramanga me abrieron la oportunidad, estoy muy agradecido con ellos y espero hacer las cosas muy bien acá y salir por la puerta grande.

Y añadió: “se me dió la oportunidad de anotar, pero los partidos siguen, no todos son iguales, ayer pudimos hacer un buen trabajo todo el grupo, me quedó la oportunidad de marcar y el trabajo es de todo el equipo que tuvo las ganas de salir a ganar el partido”.

Respecto a la salida de Néstor Craviotto y la llegada de ‘Piripi’ Osma, el jugador afirmó que tienen “las mismas ganas de siempre, solo cambió ciertos puntos específicos, tener más el balón, presionar más al rival y salir atacar, porque tenemos con que hacer daño en el área”.