Crisis en Coalición Esperanza: las durísimas críticas de Robledo a Gaviria

Jorge Enrique Robledo, precandidato presidencial de la Coalición Esperanza, habló en 6AM Hoy Por Hoy y dejó durísimas críticas a Alejandro Gaviria, uno de sus compañeros. Mencionó que incumplió acuerdos, que retirará su apoyo y que debería renunciar.

"Es un hecho que rompió y violó los compromisos adquiridos. Cuando se creó la Coalición, sin Alejandro Gaviria, quedó explicito que en este proyecto no cabían quienes habían elegido a Iván Duque y quienes estaban apoyando a este Gobierno. Él dejó claro que cabía Cesar Gaviria y Cambio Radical, en la reunión le dijimos que él no cabe en el proyecto por estas líneas. Él terminó aceptando nuestros puntos de vistas. Él después rompió el compromiso de varias maneras. Queda clarísimo que ante el rompimiento, lo único cierto, es anunciarle al país que nos sentimos relevados de cualquier compromiso con Alejandro Gaviria, esto terminó. Mis compromisos se mantienen con los demás de la Coalición", dijo.

Y agregó: "Estoy recibiendo respaldos de todas partes, si alguien viola los acuerdos debe anunciarse que no hay compromiso. Esto quiere decir que si yo gano, Alejandro no tiene ningún compromiso conmigo, nada con él. Y si él, en el improbable caso, gana esa consulta, no tengo ningún compromiso con él. Yo no tendré participación en eso, porque los acuerdos son demasiado grandes y profundos".

Robledo también habló de la decisión de Ingrid Betancourt y de la polémica que hubo, pero afirmó que se actuó bien en ese momento.

"Yo no creo en el todo vale. No comparto que Ingrid sea quien tiene la razón, por eso no seguimos con ella en ese momento. Hay que hacer esfuerzos por mantener los proyectos y nuestro deber en ese momento se cumplió. Lamentablemente, Gaviria, en vez de corregir, se empecinó a que debíamos recibir a la brava al que él quisiera y así no se puede. Si él hubiera dicho que iba a hacer lo que le diera la gana en la Coalición no lo hubiéramos aceptado y debía seguir solo", dijo.

Por otro lado, Robledo mencionó que Gaviria debería renunciar y seguir su candidatura por su lado.

"Si fuera coherente, debería hacer eso, renunciar a la candidatura, como tiene firmas que lo inscriba y que consiga respaldo que quiera. No puedo expulsarlo y las normal no dejan, pero él si puede dar ese paso democrático. Si quiere hacer lo que se le dé la gana, pues se alía con César Gaviria y los que quiera", dijo.

Y finalizó: "La Coalición no se ha desbaratado. Mi votación va a aumentar. No más el todo vale en política, que los amigos de Alejandro Gaviria lo andan promoviendo".