El conflicto armado es evidencia del fracaso del neoliberalismo: Márquez

La líder social afro y ahora precandidata por la coalición Pacto Histórico, en de bate de Hora 20, #LaHoraDeLasCoaliciones, habló de cómo las políticas actuales han intensificado la guerra en las zonas rurales, deteriorado la economía y generado instabilidad.

"En el país la crisis del conflicto armado es una evidencia del fracaso del modelo económico neoliberal que hemos tenido en nuestro país, por lo tanto nuestro planteamiento es en términos de un modelo económico de desarrollo tiene que estar basado en la garantía de la vida; hoy decimos que el primer renglón de la economía no puede seguir siendo el extractivismo, queremos que el primer renglón de la economía sea un sistema de producción agroecológica, dónde recuperar la soberanía alimentaria como punto de partida sea nuestro primera prioridad", afirmó.

"La gente está muriendo de hambre y el presidente Duque ahora se acaba de ir al exterior a hablar que hemos crecido en la economía, pero eso es contraproducente en relación a la condición de vida de la gente en este país que es de hambre", añadió la líder afro.

Márquez afirmó que su cambio de ser una líder social a estar integrada completamente a la política del país tiene que ver con un sentimiento que, a pesar de sus esfuerzos, nada cambio en las comunidades que acompañaba.

"No hay un cambio para la mayoría, no ver cambios para la juventud es que salen acceder educación (...) me dicen que soy una infiltran en la política y una aparecida porque hoy hago parte está coalición ,que tiene posturas distintas, pero que lo que tenemos en común es que pensamos que este país necesita un cambio de política para la vida", dijo la precandidata.

Sobre la preocupación de los expertos sobre las pensiones y la idea común que no se ven pensionadas llagada su vejez, Francia Márquez afirmó que es muy difícil para llegar a una pensión cuando más de la mitad de las personas del país pertenecen a una economía informal.