Harold Perilla: "Me parece que el gol es lícito y es un error de Novoa"

Harold Perilla, ex árbitro colombiano, analizó en diálogo con El Alargue de Caracol Radio la jugada polémica con la que terminó el partido América - Santa Fe, donde el portero Diego Novoa, tras realizar un saque, impacta la pelota en José Ortiz y está se deposita en su propia meta de rebote. Para Perilla, "el gol es lícito".

"Es una jugada muy difícil, una jugada apretada, es de interpretación. La regla nos dice que el guardameta tiene posesión del balón incluso cuando lo está rebotando, eso quiere decir que ningún jugador le puede quitar el balón, que cuando lo lanza al aire y lo va a rematar tampoco se lo pueden quitar, porque considera una posesión", comentó.

Y añadió: "pero en este caso, considero que el arquero Novoa cometió un error, el jugador adversario está a más o menos un metro y medio, dos metros, Novoa tiene toda el área para escoger por donde sacar, Novoa fue el que impactó al jugador que, obviamente, él se interpuso en la línea del balón porque no podía hacer más".

"Él toma el riesgo en hacer un pase rápido, en la línea de la interferencia del portero está el jugador, pero el jugador está a metro y medio o dos metros y no le impide en ningún momento hacer el gesto técnico para que el jugador saque bien, me parece que el error es de Novoa", explicó Perilla.

Al respecto concluyó: "de pronto por la posición del árbitro Ospina puede pensar que el jugador no esté a metro y medio y puede interpretar que sí hace interferencia y se tenía que cobrar como tiro libre indirecto".

Y aseguró que tampoco vio alguna falta contra el arquero antes de realizar el saque: "En la primera me parece que simplemente el jugador está de frente a Novoa, pero no le impide seguir corriendo y hacer el saque, el jugador del América es que interrumpe el paso. No veo ninguna falta ahí. Me parece que el gol es lícito y es error de Novoa".

Finalmente, Harold Perilla cuestionó al John Ospina, árbitro del partido, y a quienes lo eligen para arbitrar: "es un árbitro que en realidad tiene muy bajo nivel, llegó con unas calificaciones muy bajas a ser internacional. En la final cometió un error grandísimo porque esta mano es involuntaria. Es un árbitro que viene en un nivel pésimo, antes de la final había perdido las pruebas físicas y lo dejaron con ese nivel. No es de extrañar que haya tenido un mal arbitraje porque así nos tiene acostumbrados".