Comprendí la clave del amor en la catástrofe: Manuel Vila

Manuel Vilas, es escritor español y habló en 10 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio sobre su novela 'Los besos' y su participación en el 'Hay Festival'.

La 'chispa' para escribir el libro 'Los besos', como el escritor la llama, vino en el momento de volver a ver la película 'Casa Blanca', pues fue en medio de una escena, en que, aseguró, comprendió la clave del amor en la catástrofe: "el amor es el lugar donde uno se vuelve a ilusionar".

"Me angustié en el confinamiento y necesitaba encontrar el sentimiento para refugiarme allí, me di cuenta que ese sentimiento es el amor. Durante el confinamiento viví ilusionándome con el amor, con mi vida amorosa, creo que venimos al mundo a amar y a ser amados. Creo que a algunos solo los salvará el amor", contó.

El poeta aseguró que su novela resalta al amor, pues "una vida sin amor no puede tener consistencia", además, explica en ella porque el amor es tan importante y reivindica el amor en la edad madura.

"Parece que a partir de los 30, los amores apasionados van cediendo y en los 40 ya no hay tantos y a los 50 ya están extintos y eso me parece terrible. Decir que a cierta edad no se puede amar apasionadamente es robarle misterio a la vida", dijo.

Vila aseguró que el ser humano tiene la obligación de vivir apasionadamente.

"Vivir es un acto erótico, respirar es un acto erótico, la pandemia nos enseñó a reilusionarnos con las cosas humildes de la vida"