Denuncias de acceso carnal y abuso sexual contra Jacinto López

Caracol Radio conoció detalles de dos de las denuncias que cursan contra el ahora entrenador de atletismo y quien reside en el municipio de Paipa.

La más grave se encuentra en el despacho de la fiscal 349 de la ciudad de Bogotá, bajo el radicado CUI No. 151766000112202000125, de acuerdo con la valoración que le hizo Medicina Legal a una de las víctimas, ella relató:

“Mi entrenador de atletismo José Jacinto López López abusó de mi desde que yo tenía 12 años hasta los 19, cuando comenzó todo, creo que él tenía 40 o 42 años. Él al principio me acosaba y me tocaba me decía que no podía estar con un niño de mi edad, que yo debía estar con él y que yo era muy bonita, lo decía cuando no había nadie, todo sucedió en Paipa en la casa que él tenía para el entrenamiento de los niños y en hoteles en Bogotá o cerca de Paipa”.

Continúa el relato de la niña abusada, “al principio él me tocaba en las piernas y los senos por encima de la ropa, la primera vez que me obligó a tener relaciones sexuales con él yo era virgen, tenía 14 años, me llevó a la habitación, me recostó en la cama, me quitó la ropa y me penetró…”.

En el documento conocido por Caracol Radio, la mujer que ahora es mayor de edad recuerda que, “nunca quiso usar condón, y en 2015, relata, cuando yo tenía 16 años quedé embarazada de él y me hizo abortar cuando tenía como 4 meses de gestación”.

“Pasaron 5 años hasta que le conté a mi mamá, me sentía muy mal con lo del aborto, cuando supe que estaba embarazada intenté suicidarme, fue cuando me llevaron a la clínica para saber cuántos meses tenía de embarazo, me llevó un familiar de él a una clínica en Bogotá”, relata.

Caracol Radio buscó testimonios de familiares de las que serían otras víctimas del entrenador y logramos hablar con el papá de otra niña. El señor nos contó cómo se enteró de lo que vivió su hija y el infierno que está padeciendo desde cuando cumplió los 14 años que fue cuando Jacinto López empezó a acosarla.

Cuando su hija le contó lo sucedido, la retiró de la fundación Corriendo – Ando propiedad del exatleta con sede en Paipa e inmediatamente interpuso la denuncia que ahora está en la fiscalía Octava de Duitama.

Actualmente su hija está en tratamiento con bienestar familiar y una fundación, pues su vida cambió definitivamente.

Conocimos un documento que le envió a la Liga de Atletismo del departamento de Boyacá, el abogado Rodrigo Mahecha Garavito, quien representa a una de las víctimas en el cual les pone en conocimiento los hechos que enlodan el actuar como preparador o entrenador de promesas del atletismo departamental al señor José Jacinto López López, persona que fue denunciada por el presunto delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Un documento similar envió el abogado a Supermercados y Droguerías Olímpica, pues para la época de los hechos denunciados esa empresa fungía como patrocinadora, del equipo de atletismo que dirigía el señor Jacinto López, de igual manera se busca que por parte de la entidad, es la solicitud que hace el abogado de una de las víctimas, se adelante las investigaciones correspondientes y se tomen las medidas a que haya lugar.

Caracol Radio se comunicó con Jacinto López, quien confirmó que conoce el tema, no tiene ninguna preocupación, que tiene pruebas de personas que lo quieren dañar por no seguir los lineamientos de la liga y anuncia acciones legales contra el presidente de la Liga de Atletismo de Boyacá, José Baudilio López y el papá de la niña con el que nosotros hablamos, aseguró que ya se presentó en la fiscalía en Duitama y Bogotá.

Finalmente dijo en un comunicado que, ha tomado la decisión de apartarse de los cargos que como servidor público ha venido ejerciendo hasta que la justicia se pronuncie.