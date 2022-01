¿En qué va el proceso del asesinato de la ambientalista Natalia Jiménez?

"Alias 'Veneco', supuestamente el asesino, se fugó y sigue prófugo, nadie lo ha buscado. Aparte de eso, hemos tenido desde hace dos años cuatro fiscales, ninguno se ha hecho cargo como debe ser. Este martes hay audiencia, pero resulta que el fiscal que pusieron se enfermó y seguimos en las audiencias, igual que siempre. No hay nada de justicia.

Menos mal se dio la justicia del señor Leal, por eso pido justicia con nosotros como en ese caso. Nosotros los pobres y familias de bien y que sufrimos la causa de esa violencia pedimos justicia. No han hecho nada, porque seguimos cuántos años con eso entonces.

Lo que pasó fue que apareció el hermano de 'El Veneco' en el mismo sitio, con las mismas condiciones, así como torturaron y mataron a mis hijos. El aviso decía que los señores de la Costa Caribe no eran culpables de eso, es lo único que sé.

Eso no fue un hurto, así el primer fiscal no haya querido investigar más. Resulta que eso tiene mucho más fondo, sigo insistiendo que Natalia hacía labores con comunidades de Cauca y Magdalena, eso no le gustó a las personas que manejan la Costa Caribe", dijo.

