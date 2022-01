¿Por qué José Chunga no quiso jugar en Independiente Santa Fe?

José Chunga, portero de Alianza Petrolera que debutó con la Selección Colombia este domingo en el partido amistoso ante Honduras, dialogó con El VBar Caracol sobre su felicidad por estar en el combinado nacional y los momentos difíciles que pasó tras su salida del Junior.

"Dándole gracias a Dios por esta gran oportunidad, es un sueño, todos soñamos con tener ese gran privilegio de jugar con la camiseta de la Selección Colombia. El profe nos brindó la posibilidad a cada uno de nosotros, que mejor que hacerlo con un triunfo", comentó el portero de 30 años.

El barranquillero confesó al respecto que lloró de la emoción: "en el himno me llegaron a la mente todas las cosas, hubo un momento que me tocó controlarme porque me dije 'pasa la cámara y me ven llorando y no aguanta'".

Entretanto, recordó cómo se dio su salida de Junior y los momentos duros que debió pasar: "en el día de hoy, me pongo a pensar y se me salen las lágrimas. Yo estoy muy agradecido con Junior, hace un año, cuando decidí hablar con la familia Char, pidiendo que me dieran la oportunidad de poder salir, porque ellos me ofrecían dos años de contrato más para seguir en el club, porque yo quería experimentar, quería tener minutos y soñar con ese privilegio de estar en la Selección".

Continuó: "esa llamada creo que fue el 27 de diciembre, duré dos semanas sin recibir una llamada de nadie, a mí nadie me llamó para ningún equipo, junto con mi esposa en casa, orando a Dios que nos mostrara el camino, que se presentara la posibilidad de un equipo para poder jugar, no es fácil cuando pasan los días y se acerca el campeonato y no tienes equipo. Dios es tan bueno y coloca todo en su tiempo, creímos en el señor".

Chunga reveló que recibió una oferta de Santa Fe y decidió declinarla: "cuando llegamos a Montería para firmar el contrato me llama el presidente de Santa Fe y me dice que quiere contar conmigo, yo con todo respeto le dije que no, no despreciando la oportunidad, porque uno nunca debe cerrar puertas, le di argumentos donde le dije que yo no salía de Junior para llegar a Santa Fe y seguir siendo segundo, respetando toda la trayectoria de Leandro (Castellanos) que es el capitán y la insignia del club, me decidí llegar a Jaguares".

El barranquillero arribó a Alianza Petrolera apenas seis meses después de su debut en Jaguares.