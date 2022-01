El Pulso del Fútbol, 18 de enero de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el premio The Best y las polémicas que se generaron por las contradicciones en sus elecciones. César dijo: "El The Best, premio que otorga la FIFA y que es competencia del Balón de Oro de France Football tuvo varias polémicas. El premio de la entrenadora se la ganó la del Chelsea, que cayó en la final contra el Barcelona, y la del Barcelona que lo ganó todo, no fue elegida". Sobre el tema Óscar agregó: "Es un premio que no tiene prestigio y lo va a seguir perdiendo si sigue tomando ese tipo de decisiones".

