Farid Díaz revela en qué equipos colombianos le hubiera gustado jugar

Farid Díaz anunció este sábado su retiro del fútbol profesional tras más de 19 años de carrera, el exlateral izquierdo repasó su trayectoria, habló de Top 3 de entrenadores y los tres equipos en los que le hubiera gustado jugar, en diálogo con El Carrusel Caracol.

"Lo más difícil es retirarme, es mi vida, es lo que sé hacer, lo que me gusta", comentó el nacido en Cesar, quien aseguró que próximamente estará comenzando sus estudios para prepararse como director técnico.

Entretanto, aunque no se animó a decir cuál fue el técnico más importante que lo dirigió, sí se animó a dar un Top 3: "'Rei' (Rueda), (Juan Carlos) Osorio y Pedro Sarmiento", comentó.

Mientras que de los equipos donde le hubiera gustado jugar en Colombia, distintos a Nacional, comentó: "me hubiera gustado jugar en América, de niño fui hincha de América, y lo de Junior, la posibilidad estuvo muy cerca estando en Nacional, faltó la firma y al final se cayó".

Y añadió: "quería jugar en Santa Fe, me dijeron que me quedará seis meses entrenando pero yo les dije que me iba a Valledupar para estar activo, cuando todo estaba para diciembre se cayó".