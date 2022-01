Luciano Pons: "Es la primera vez que me toca jugar en un equipo grande"

Luciano Pons, delantero argentino que llegó este año para reforzar el ataque del Medellín, dialogó con El Alargue de Caracol Radio, donde mostró su felicidad e ilusión por su arribo al cuadro antioqueño.

"Contento por la llegada a un club tan grande como el Medellín, estoy adaptándome a lo que es la altura, a los que son mis compañeros", comentó sobre sus primeros días de trabajo en la capital antioqueña.

"Me había interesado el llamado, es la primera vez que me toca jugar en un equipo grande en mi carrera, no lo dudé en ningún momento, me llamaron y tomé la decisión de un día para otro. Sé lo que es el Medellín", agregó con bastante ilusión.

De su trayectoria, comentó: "he jugado en todas las categorías del fútbol argentino. Fue un largo camino para llegar hoy a esta institución, estoy ilusionado de que empiece este proyecto".

Mientras que explicó que ha recibido grandes referencias del club de parte algunos compatriotas: "con los chicos que he hablado que han tenido un paso por Colombia me han hablado muy bien, Adrián Arregui me habla todos los días de lo que es el Medellín".

De su características como delantero, explicó: "trato de ser un jugador que trata de salir mucho tiempo del área, tratar de generar triangulaciones para el mediocampo, cuando estoy en el área trato de definir cuanto antes".

Mientras que de los objetivos del equipo se mostró bastante esperanzado: "la verdad que es pelear el torneo en lo más alto, tratar de estar en los primeros puestos, tratar de pasar a la siguiente fase en la Copa Sudamericana, tenemos un gran equipo".

Pons llega al equipo a préstamo por un año, aunque le gustaría extender su vinculo: "yo vengo por un año a préstamo hasta diciembre, ojalá que las cosas salgan bien para quedarme en el club".

El argentino de 31 años envió un mensaje a los hinchas del Medellín: "agradecerles a todos porque me han hecho llegar muchos mensajes, ojalá dentro de la cancha les pueda devolver todo ese cariño que me están dando con trabajo y sacrificio".