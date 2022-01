Edward Rodríguez: El verdadero enemigo se llama Gustavo Petro

En entrevista en 6AM Hoy por Hoy habló Edward Rodríguez, representante a la Cámara, sobre la visita de Gustavo Petro a España.

Rodríguez comparó el caso de Gustavo Petro con lo que paso en las elecciones de Estados Unidos hace un año, "la izquierda y todos estos grupos se rasgaban las vestiduras, que cómo es que algunas personas de mi partido se meten a las elecciones de Estados Unidos. Debe haber reciprocidad y creo que Pedro Sánchez la está embarrando al recibir a Gustavo Petro como candidato a la presidencia y hacerle una agenda con sus ministros, se le ve muy mal y daña las relaciones bilaterales entre Colombia y España."

A su vez, recalcó que "lo mínimo que uno espera es que de España es que no se meta en las elecciones de Colombia, que no apoye a Petro y que respete al país y la soberanía".

"Ahora, propiamente no fue un procedimiento protocolario, no. Le hizo una agenda especial con su partido y, además, se inventó que el señor Pedro Sánchez lo recibiera como el secretario del partido, no como el presidente de la república. A nosotros no nos crean tan pendejos de que no lo recibió como presidente. Lo mínimo es que invite a todos los candidatos", aclaró

De igual manera, afirmó que "pero mire la hipocresía de Pedro Sánchez, por qué sale a decir que lo recibe como secretario de su partido. Yo estoy de acuerdo que lo haga de frente, pero que eso tenga consecuencias en las relaciones bilaterales, él está actuando como presidente. Lo que me decían, que Duque recibió al jefe de la oposición del Gobierno de español, pero no lo recibió como candidato".

Por otra parte, resaltó que "hay que reprochar está situación, que tal uno influyendo en las elecciones de España, si eso pasa ellos se molestarían. Yo si creo que es muy deplorable lo que hizo Pedro Sánchez con Petro de recibirlo casi que como jefe de Estado, creo que ya raya la linea ideológica".

"En todo caso el Gobierno tendrá que examinar las relaciones con España, diciéndoles que, por su puesto, los jefes de Estado están para promover las relaciones bilaterales y no ideologías" indicó,

En relación con que Gustavo Petro haya asistido con Armando Benedetti señaló que "yo tengo que ser muy crítico, porque los dueños de la moral son Roy Barreras y Armando Benedetti. Los que están siendo investigados por corrupción, los que se cambian de partido como de ruana, no nos crean tan pendejos, El Pacto Histórico es un pacto diabólico, que está permitiendo que los investigados se estén lavando la camiseta diciendo que son algo nuevo. Aquí son unos politiqueros tratando de tomarse el poder. Por eso decimos que está en peligro la democracia".

Finalmente dijo "quiero hacer un llamado al Equipo Colombia. Aquí lo primero es el país, es la nación, no podemos estar pensando en cálculos politiqueros. Yo si hago un llamado a David, a Alex, a Federico y a Echeverry pensemos primero en Colombia y en salvarlo. El verdadero enemigo se llama Gustavo Petro y contra él tenemos que irnos ideológicamente. Yo hago un llamado para que hagamos equipo y los ciudadanos elijan el candidato".