Dinolis: "Me quedó la espina de no volver a vestir la camiseta de Santa Fe"

Ronaldo Dinolis, delantero panameño que llegó al fútbol colombiano para vestir los colores de Independiente Santa Fe y posteriormente dio el salto a La Equidad, dialogó con El Carrusel Caracol de Caracol Radio, donde habló de su actualidad y este nuevo reto en la capital del país.

"Me siento contento por seguir en la Liga colombiana, tuve un buen paso por Independiente Santa Fe, las oportunidades son las que te ayudan a mejorar futbolísticamente, se abrió la puerta en La Equidad", comentó sobre su nuevo equipo para el 2022.

"La Equidad se contactó directo con mi club y se me pudo dar la oportunidad de regresar a la Liga colombiana... firmé por un año", añadió sobre cómo se dio su llegada al 'Asegurador'.

Mientras que de su salida de Santa Fe, explicó: "fueron cosas del técnico, a mí se me acabó el contrato, no tuve la posibilidad de renovar con Santa Fe, como todo equipo, cuando no le va bien, el técnico nuevo afrontó el reto y dijo que iba a traer a sus jugadores".

Y agregó: "la única espina que me quedó con Santa Fe fue no poder vestir la camiseta de nuevo, apenas me estaba acoplando, me estaba adaptando al clima, a los compañeros".

Dinolis explicó que la mejora que tuvo el equipo durante la primera parte de la llegada de Grigori Méndez se trató de un tema mental. "Fue tema de mentalidad, el profesor Harold Rivera es un gran profesional, el profe Grigori Méndez vino a levantar cabeza y pudimos entender que nosotros somos jugadores importantes".

Mientras que de su adaptación a Bogotá para el próximo semestre con La Equidad, comentó: "el tema de la altura ya lo manejamos de la mejor manera, ya solo queda acoplarse al equipo, a los compañeros, para afrontar el torneo y el objetivo que es ser campeón".

Finalmente, comentó sobre la final del fútbol colombiano entre Tolima y Cali: "Tolima es un equipo muy aguerrido, que no da un balón por perdido, son equipos grandes, va a ser una final muy aguerrida, que sea un espectáculo muy lindo y que gane el mejor".