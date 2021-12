Entrevista: El recuerdo de Vicente Fernández en 6AM con Gustavo Gómez

Vicente Fernández, ídolo de la música ranchera, murió este domingo, por lo que en 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio se le hizo un homenaje en recuerdo a su entrevista con Gustavo Gómez.

"A través de Caracol Radio les agradezco para el cariño tan grande que me han entregado desde Colombia. Como sufrí tanto para llegar a lo que he llegado, no se me olvida nadie: desde un presidente hasta mis trabajadores", contó.

Y agregó, sobre su vida y su infancia, que aprendió a tratar a todas las personas por igual además de la fama que tenía.

"Soy una persona afortunada y nada más, soy un ser humano como cualquiera de mis trabajadores. Nunca me sentí una persona importante. Yo no cobraba por mis canciones, me daban propinas. Y tenía suerte que eran buenas propinas. Luego empecé a cobrar por peso, en ese tiempo", dijo.

Escuche la entrevista completa en el audio.