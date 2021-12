El Pulso del Fútbol, 2 de diciembre de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el inicio de la segunda fecha de los cuadrangulares de la liga colombiana en el grupo A. César dijo: "Buenos partidos en el inicio de la segunda fecha de los cuadrangulares finales. Nacional comenzó ganando y termino sufriendo. Partidazo el del Cali frente a Junior, los azucareros con su táctica defensiva sacaron el empate". Sobre el tema Óscar agregó: "La gran figura del partido de Pereira y Nacional fue el arquero Castillo. Nacional no pudo y los cambios al final no le salieron a Alejandro Restrepo. Me sorprendió el empate del Cali".

