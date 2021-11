“La fe nos mantuvo con vida”: hermana Gloria Cecilia Narváez

"Lo que me ayudó fue la fe, creer en Dios, estoy muy agradecida por el acompañamiento", comentó la hermana Gloria Cecilia Narváez en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio.

SECUESTRO

Todo inició cuando intentó defender a otras hermanas colombianas que iniciaban su misión religiosa y permaneció en cautiverio por más de cuatro años enMalí, al occidente de África.

Entre tanto. agradeció al Gaula, al presidente Iván Duque y a la vicepresidente y canciller, Marta Lucía Ramírez, por toda su gestión en el caso y reiteró su confianza en Dios y la Virgen María.

"Tenía plena confianza en Dios y nunca falté al respeto a las personas que me tenían en cautiverio. En medio de todo, pudimos vivir con mucha tolerancia", comentó.

Por otra parte, la hermana Gloria Cecilia Narváez decidió ofrecer un poco de su sufrimiento por las personas que tienen dificultades en Colombia. En la misión siempre se respetó la religión de los locales y la congregación hacía presencia por 25 años. Nunca hubo una división, por eso se aferró fuertemente a Dios

"Yo estaba dispuesta a dar mi vida y entregarla, pero estoy muy feliz de regresar a Colombia, para seguir orando para alcanzar la paz", dijo.

RELACIÓN CON LOS SECUESTRADORES

Se trataba de un grupo asociado a Al-Qaeda. Como es de conocimiento general, en la cultura musulmana la mujer se encuentra en un segundo plano y solamente realiza las tareas del hogar, sin posibilidad de acceder al estudio.

"Son grupos extremistas, muchas veces me tiraron las cosas, día a noche me insultaban fuertemente. Sin embargo, yo oraba mucho por ellos, pedía que en medio de esta situación, me liberaran", afirmó la hermana.

Finalmente, dijo que se tomará un tiempo para descansar y visitar a su familia, luego de una difícil batalla por sobrevivir ante tantas adversidades.

