Codesal: "El árbitro no se anima a expulsar a Neymar por miedo"

"Me parece que es una reacción simple como para cubrir un poco las apariencias que que se equivocaron y anunciamos que los sancionamos. Sin embargo, en el VAR del codazo de Otamendi, Cunha no está viendo y el VAR no lo apoya ¿Qué culpa tiene Cunha?", dijo Edgardo Codesal a El Vbar sobre las suspensiones a los árbitros en la Conmebol.

El exárbitro que nació en Uruguay, pero se formó en México opinó de la tecnología: "el VAR ha venido un poco a perjudicar las decisiones arbitrales. Cuando aparece el VAR en vez de ser una ayuda para solucionar situaciones que el árbitro no puede ver, errores manifiestos, ya sabemos que el protocolo habla de situaciones muy puntuales. Sin embargo, vino a ser mal utilizado el VAR por la gente que está detrás de la pantalla. Por otro lado, los árbitros descansan en lo que le diga el VAR, no toman la decisión en la cancha".

Sobre la actualidad de los árbitros explicó: "Yo fui uno de los que más peleó para que el árbitro sea profesional, para que tenga más tiempo de preparación, dedicara más horas del día. Sin embargo, se ha visto que a la larga eso ha perjudicado el trabajo arbitral porque casi todos los árbitros ya dependen sus ingresos, su familia del trabajo arbitral. Yo creo que se fue al otro extremo".

Además, agregó: "Antes el árbitro era un trabajador y hacía el trabajo por placer, pero no por el área económica. Hoy en día basan todo, toda su vida en el ingreso arbitral, eso ha perjudicado mucho la independencia del árbitro y las presiones que existen de las federaciones, las ligas y los equipos que pesan más que otro".

Codesal dirigió la final de Italia 1990 y dijo sobre la no expulsión del '10' brasileño en el partido ante Colombia: "en el caso Neymar, el árbitro no se anima a expulsarlos a las figuras porque tiene miedo de la no designación futura y de eso depende entonces el ingreso económico que tiene".

Por tal motivo, el mexicano habló de uno de sus árbitros favoritos: "para mí el ejemplo perfecto por su independencia económica es el de Países Bajos, Björn Kuipers, que arbitró la última final de la Eurocopa donde muestra una enorme personalidad y no le pesa la mano para tomar decisiones y hay un respeto por parte de los jugadores. Si analizamos quién es en su vida personal es un individuo que tiene una cadena de supermercados y una fortuna de 15 millones de euros".