"Con el 'Bolillo' nos replegábamos, ahora nos sentimos más libres"

Juan David Mosquera tiene 19 años, empezó en la Escuela Sarmiento Lora, hizo procesos de Selección Colombia Juvenil y de ahí lo vieron para llevárselo al Independiente Medellín. Tuvo ofertas de los equipos de Cali, pero quiso "experimentar" en otra ciudad, aunque su sueño sigue siendo jugar en Cali.

"Con el profe 'Bolillo' no tuve tanta continuidad. Cuando llegó el profe Comesaña me brindó toda su confianza y eso se lo he ido demostrando. Poco a poco va a ser reconocido mi nombre, el estilo de juego va a dar de que hablar", le dijo Mosquera a El Vbar.

En el DIM se ha visto un cambio de juego, pero todavía no se le dan los resultados. "Con el profe 'Bolillo' nos desempeñábamos más en estar replegados y más que todo buscar el cero. Nos desempeñamos más ahora en jugar, en siempre proponer, en ir a someter a los rivales. Creo que eso también nos llena a nosotros de mucha confianza, porque somos un plantel que tiene con que ir a proponer".

Ante el Tolima se vieron protestas en las tribunas contra directivos y jugadores. "La hinchada siempre va a estar para exigir, nosotros somos los únicos que podemos sacar esto adelante. Es feo ver todo eso, la hinchada no está feliz, llevamos varios semestres sin entrar a los ocho, ellos tienen toda su razón".

Juan David Mosquera habló sobre algunas diferencias en el cambio de entrenador: "la confianza del profe Comesaña nos genera mucho a nosotros. No sentimos más libres para jugar, la verdad. Los dos son técnicos a nivel top en Colombia. El profe 'Bolillo' mundialista, aprendí mucho de él. Lo más importante del jugador es sentirse libre, creo que cuando el jugador tiene mucha confianza y viene del técnico, uno se libera más para jugar".