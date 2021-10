Caicedo: "Si Montero me preguntara, le diría que no tape más en Tolima"

Juan Fernando Caicedo, delantero y referente del Deportes Tolima, dialogó con El VBar Caracol sobre la reciente derrota del 'Vinotinto y Oro' ante el América, además de la salida de Álvaro Montero, donde se vio envuelto en una polémica tras una publicación en sus redes sociales.

Sobre la derrota de este jueves ante el cuadro vallecaucano, comentó: "un partido donde el primer tiempo fuimos superiores, colocamos todo de nosotros para anotar, lastimosamente no se dio, son cosas del fútbol que a veces pasan".

Caicedo publicó una frase en su cuenta de Instagram que muchos aseguraron iba dirigida a Montero, algo que el delantero desmintió. "Que la desesperación no te convierta en un traidor porque necesidad tenemos todo pero lealtad pocos”, fue la frase que posteó.

Al respecto, explicó: "las personas que me conocen sabe qué clase de persona soy y más Montero, saben que en los equipos que he estado, cuando he sido referente y líder, he sido un líder positivo. La relación que tengo con Montero es extremadamente buenal, jamás yo colocaría eso por ofender o tirándole a un compañero mío, más una persona como Montero".

Y añadió: "Montero tenía seis meses para terminar su contrato, lo hizo con Millonarios, lo podía hacer con cualquier otro equipo, no está haciendo nada ilegal. Nos va a hacer falta por su recorrido, por lo que ha ganado, pero no tuvo nada que ver. Soy una persona muy humilde y respetuosa".

No obstante, aseguró que él le aconsejaría al portero no tapar más en el equipo, luego de su anuncio. "Son temas difíciles, no vamos a mentirnos. Se te puede hacer muy difícil, la otra semana jugamos con Millonarios y que nos esté atajando un arquero a futuro de Millonarios. Lo hago más que todo por proteger al jugador, por proteger a mi compañero. Si él me preguntara, le diría 'no ataje más', porque sé cómo son las personas, cualquier error que él pueda cometer, se le podrían venir encima, porque en este mundo del fútbol critican más que lo que apoyan".

"Lo digo porque se proteja, en este lado la gente no lo va a mirar profesionalmente. En el fútbol pueden pasar muchas cosas, a la gente se le olvida que nosotros tenemos familia y que hay gente que sufre por nosotros también. Cualquier insulto, cualquier frase, la familia va a sufrir y nosotros no somos de piedra", concluyó al respecto.