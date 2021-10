UNP niega seguimiento a periodistas y afirmaciones de Claudia Duque

Alfonso Campo, director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, aseguró en 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, que la entidad busca brindar medias de protección, no hacer cosas que estén fuera de la norma.

"Negamos las afirmaciones de Claudia Duque. Afirma sin pruebas que se le hace seguimiento físico y digital a ella y a varios periodistas. Se están adelantando las investigaciones, pero no aceptamos esas afirmaciones sin pruebas", aseguró.

El director de la UNP explicó que los más de 3.600 vehículos que sirven en el esquema de seguridad tienen gps, reiteró que la información solo la maneja la entidad y solo se le entregaría a un juez o una autoridad en caso de una eventualidad.

Así mismo, reiteró que a todos los protegidos se les ha pedido que estén en contacto siempre con la UNP: "Nosotros protegemos a los líderes, defensores, periodistas y otros grupos poblaciones, solo cumplimos con nuestro compromiso, la información del gps es reservada, para todos los protegidos es igual".

Campo aseguró que la periodita Claudia Julieta Duque está en el esquema desde el 2014 y se le ha brindado el acompañamiento de la UNP.

Frente al manejo de datos, explicó que la autorización al manejo de los mismos está en los contratos desde hace 10 años.

"No se puede salir a hacer afirmaciones que pueden confundir, es nuestro compromiso y un deber de cuidar la vida. No podemos decir que ese apoyo es una persecución, no lo aceptamos", finalizó.