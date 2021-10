El Pulso del Fútbol, 19 de octubre de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el debut de James Rodríguez en el Al-Rayyan de Qatar y el nivel que mostró el volante colombiano. Óscar dijo: “Vi muchos minutos del partido de James Rodríguez debutando en el Al-Rayyan y ese equipo es muy pobre, pero me gustó la actitud de que mostró el jugador colombiano”. Sobre el tema César agregó: “James no aportó nada y no le va a bastar con buena voluntad y deseo. Ese equipo Al-Rayyan es muy malo y no alcanza con eso para que le vaya bien en el fútbol de Qatar”.

