Poyet: "El partido ante Colombia puede definir el futuro de Uruguay"

Gustavo Poyet, exjugador y actualmente director técnico uruguayo, dialogó con El Alargue de Caracol Radio, donde se refirió al compromiso de este jueves en Montevideo entre su selección y Colombia, partido que califica de determinante para el futuro de los 'Charrúas' en las Eliminatorias.

"No voy a decir que no es importante para Colombia, pero para Uruguay es muy importante el partido, ustedes saben que después Uruguay visita a Argentina y Brasil, eso hace que los 3 puntos en casa, con un rival tan directo, sean sumamente importantes. Puede marcar lo que es el futuro de la selección uruguaya en esta Eliminatoria", señaló.

Poyet, campéon de la Copa América en 1995, resaltó de la actual selección uruguaya: "el proceso de adaptación de un cambio generacional tremendo en el mediocampo, se ha beneficiado con la no participación en los últimos partidos de Cavani para que Tabárez pueda cambiar un poquito el sistema y potenciar el medio".

Y advirtió sobre la posible propuesta de la 'Celeste' para este encuentro: "a pesar de que hay una cantidad de suposiciones en Uruguay, yo esperaría para poder predecir. Yo creo que será un equipo más ofensivo de lo que la gente cree".

De Colombia, comentó: "te diría que mejorando, va a ir a más, cada partido es una historia, tiene un potencial que se va notando, se está juntando ya y está agarrando lo que quiere el técnico, eso los hace un rival muy peligroso, a pesar de que se juegue en Uruguay".

"Lo más importante para la Selección Colombia hoy en día es que tiene una gran cantidad de jugadores en Europa, en equipos muy importantes y están jugando. Dejaría separado lo de Falcao, porque ver este resurgir importante en el Rayo, te da placer, porque hace que a los que nos gusta el fútbol veamos a los mejores en su mejor momento", añadió al respecto.

Sobre el referente en ataque, comentó que será una decisión de Reinaldo Rueda, según lo que haya analizado de su rival. "Lo de Zapata me llama la anteción, con todo respeto para Atalanta, que no haya ido a un equipo más grande, lo que ha demostrado y lo que ha hecho que creciera ese equipo es tremendo. Creo que le llegará su momento. Es una decisión muy particular de los delanteros y de cada entrenador".

Poyet fue claro sobre la continudad de Washington Tabárez, para él este debe conitnuar hasta que se sienta con la capacidad de hacerlo. "En Uruguay estamos diciendo casi que hasta que quiera él, mientras él quiera y pueda, seguirá. Ojalá sea después de un buen Mundial".

Finalmente, fue sincero sobre su deseo para el partido en el Gran Parque Central de Montevideo: "quiero que gane Uruguay, sobretodo me gustaría para tranquilidad de cara a los partidos que vienen después. Colombia ya se puede recuperar después, que no tengan problema".