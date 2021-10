Lilibeth Chacón a la UCI: "Deberíamos ganar lo mismo que los hombres"

La ciclista venezolana Lilibeth Chacón, vigente campeona de la Vuelta a Colombia femenina, dialogó con El Alargue de Caracol Radio, donde contó algunos detalles de su trayectoria deportiva e hizo un llamado a la UCI por la inequidad en el deporte.

La pedalista de 29 años contó que vive en Colombia desde hace algunos años, tras la inseguridad que se presentaba en su país. "Me vine a Colombia por la inseguridad que había en Venezuela, en dos ocasiones me robaron la bicicleta, en la primera casi me matan por robarme la bici. Me dije que no podía estar en un país con tanta inseguridad".

"Colombia es mi segundo país, también soy colombiana, también amo Colombia. Mi mamá es colombiana, siento que soy de acá", añadió.

Lilibeth explicó que no puede vivir del deporte, por lo que tiene un pequeño emprendimiento, en el que vende medias de ciclismo. "Hay que tener siempre un plan B. Ahorita estoy en una miniempresa de medias".

La venezolana fue crítica con la inequidad en el ciclismo y pidió a la UCI más atención en el tema. "Creo que la UCI debería actuar sobre eso, también hacemos el mismo sacrificio de los hombres. Si los hombres ganan en una carrera cinco millones, pues nosotras también".

Finalmente, se mostró satisfecha por su título en la Vuelta a Colombia femenina: "Se logró el objetivo que era la Vuelta a Colombia, eso me tiene súper emocionada. El año pasado fue difícil para mí por el COVID".

De lo que resta de su calendario, concluyó: "nos quedan dos clásicas a nivel nacional y nos queda el Tour femenino".