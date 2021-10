La hora más peligrosa en Colombia: 10 de la mañana

La Corporación Excelencia en la Justicia con su director Hernando Herrera Mercado presentó en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio todo sobre el Reloj de la Criminalidad ll, una herramienta que establece las horas en las que más se cometieron delitos de gran impacto en Colombia.

HURTO A PERSONAS



El hurto a personas se convirtió en el delito de mayor impacto en lo corrido de 2021 con 166.858 casos, es decir, en promedio de 687 hechos cada día. Esto representa un aumento en comparación con 2020, donde se presentaron 131.138 delitos, con una media de 537 casos por día.

HORARIOS DE LA CRIMINALIDAD

El 30% se dieron entre las 6:00 a.m. y las 11:59 a.m. y el viernes es el día de la semana en el que más hurtos se cometieron a personas con hasta 58% más casos. En el 23% de los casos se usó armas de fuego, 20% armas blancas o cortopunzantes y 51% no se usó ningún tipo de arma.

HURTO DE CELULARES

96.842 casos en lo corrido de 2021, es decir 399 casos al día. Para 2020 fueron de 82.013 incidentes, es decir 336 casos por día. Viernes y sábados son los días en los que se dieron más robos, con 19% más casos y más de la tercera parte de estos en Bogotá con 37%, Medellín 9% y Cali 8%.

HURTO MOTOCICLETAS

20.257 casos se han presentado en 2021, es decir 83 hurtos al día, con mayor regularidad entre las 6:00 p.m. y las 10:59 p.m.

Para consultar más datos acerca de los episodios de inseguridad en Colombia, consulte el Reloj de la Criminalidad ll, a continuación: