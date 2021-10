Arbitraje, descenso, Liga Femenina, Primera C y Cúcuta, responde Jaramillo

"Tenemos esperanza que vamos a cerrar este año un poco mejor desde el punto de vista de ingresos por el tema de las taquilla, que la mayoría ya están en el 50%, esto ha sido un alivio para los clubes", le dijo Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, a El Carrusel Caracol. Además, fue optimista con que en el último mes pueda haber un aforo del 75% en algunos estadios.

Pero esos no han sido los únicos alivios. "También hemos tenido otros ingresos importantes como el contrato que firmamos con Genius. También parte de los ingresos que le corresponden a los clubes profesionales por el contrato de Adidas. Son un alivio, pero no es la solución, todavía hay clubes que tienen un situación financiera muy difícil", contó Jaramillo.

Sobre el cambio en el tema del promedio del descenso a partir de 2022 explicó el directivo: "cada uno va a a hacer su promedio y no van a heredar el de otros clubes. Pero de todos modos tenemos que hacer una asamblea para hablar de cosas de fútbol el 2 y 3 de noviembre".

En cuanto al fútbol femenino y hacer dos torneos al año no hay tan buenas noticias: "estamos en eso, no es fácil el tema porque a pesar que uno pueda encontrar recursos para hacer dos campeonatos los clubes necesitan hacer una inversión importante y nadie les está dando esos recursos, necesitan un patrocinador adicional".

También agregó el presidente: "no ha sido fácil encontrar patrocinio para el fútbol femenino. Yo he venido trabajando en eso desde que llegué a la Dimayor y realmente al día de hoy, amén del apoyo del gobierno que nos ha dado y también de unos recursos de la Federación y también de nuestro patrocinador Betplay, pues no hemos podido encontrar de verdad alguien del sector privado que crea en el proyecto del fútbol femenino".

El arbitraje es otro tema importante, ya que algunos clubes han presentado quejas: "ese grupo de clubes se ha reunido, se han hecho unas propuestas claras ya a la Comisión Arbitral, se tuvo una reunión presencial para entender cómo se maneja el arbitraje en Colombia. También para que escucharan las quejas de los clubes".

La tercera división ha sido una petición desde varios sectores. "Estamos oyendo a muchas personas con el tema de la Primera C, entre ellas el gobierno nacional. Vamos a tener buenos anuncios de un proceso que se va a iniciar para que las regiones tengan la oportunidad de participar y que esos clubes por mérito puedan llegar a una categoría profesional. No es que mañana vayamos a jugar una categoría C, es un proceso y donde en unos años sí pudiera haber un ascenso a la B".

Acerca del balón rosado que se ha usado en apoyo por el cáncer de seno contó el presidente: "A veces hay que ser sinceros el balón se pierde un poquito en la televisión. También algunos clubes me han dado su retroalimentación de que los arqueros pierden el balón de vista. Estamos viendo qué se puede hacer, seguir jugando con ese balón no parece muy claro desde el punto de vista deportivo y por eso hemos vuelto a utilizar el balón blanco".

Por último, Fernando Jaramillo también habló del Cúcuta: "una hinchada sacrificada, una muy buena hinchada. Un proceso que llevó mucho tiempo y que seguramente tuvo decisiones muy desafortunadas. La hinchada está pagando los platos rotos. Yo creo que hay que mantener la fe, esperar que decisiones se pueden tomar en el seno de la Dimayor y la Federación con respecto a una plaza tan importante. Hay que seguir trabajando y esa decisión al final la toman los 35 clubes".