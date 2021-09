Eduardo Lara: "Siempre voy a estar al frente si me llaman de la Federación"

Eduardo Lara, extécnico del Once Caldas y en un pasado más lejano de la Selección Colombia Sub-20, dialogó con El VBar Caracol sobre la actualidad del fútbol juvenil en el país, la falta de un entrenador en el combinado nacional Sub-20 y la posibilidad de ocupar este cargo.

"Importante que vayan apareciendo jugadores para un proceso que está buscando Reinaldo (Rueda) y, como digo siempre, los jugadores que están de los Mundiales pasados y esa camada de jugadores que nosotros dejamos siempre van a ser importantes por su recorrido", comentó sobre los jugadores juveniles actualmente.

Mientras que de la falta de un técnico en la Selección Sub-20, mostró su preocupación: "eso es un tema a mirar, que nos invita a recapacitar, por más que no hayan torneos, esas selecciones no se pueden abandonar, esas generaciones tarde que temporano van a tener que llegar a mayores, que no vaya a pasar lo que nos pasó cuando la época que nosotros llegamos a la Selección".

"Fuimos a tres Mundiales seguidos, pensamos que estos jugadores iban a ser para toda la vida y cuando llegó la época del recambio realmente nos costó muchísimo, después aparecimos nosotros, hicimos un buen trabajo, una buena escogencia, unas buenas selecciones que nos han alcanzado hasta este tiempo", agregó al respecto.

Mientras que reveló encontrarse disponible para volver al combinado nacional, si la Federación Colombiana de Fútbol así lo quiere: "uno es hombre de fútbol, yo creo que nosotros hicimos un proceso muy importante para el fútbol colombiano y creo que de eso nos hemos sostenido mucho tiempo, nos ha dado muchas alegría y eso es lo que uno quiere y espera. Yo siempre lo dicho, a mí cuando me llamen de la Federación, siempre voy a estar al frente, porque es mi Selección, es mi país, es mi patria y siempre estaré dispuesto a trabajar para ellos".

De la posibilidad de que Reinaldo Rueda tenga alguna injerencia sobre dicha determinación, explicó: "Ramón (Jesurun) es la cabeza visible de la Federación, es su presidente y todo pasa por un Comité Ejecutivo, no sé cómo estará el contrato de Reinaldo en esta ocasión, porque tenía algo difícil con la Selección mayores. Acá cuando vino el profesor Queiroz y dijo que se iba a hacer cargo de todas las Selecciones y yo dije "no va a poder", a medida que llegan los compromisos y usted pierde un partido con la mayores y empata otro, usted ya no tiene la cabeza para dedicarse a los juveniles. Me imagino que logicámente a 'Rei' en algún momento le van a preguntar y le van a consultar".

Lara se refirió a la situación de James Rodríguez y su llegada al fútbol de Qatar. "Lo de James es una decisión que él ha tomado de ir a una Liga que no es una de las Ligas importantes del mundo, habría que estar en la cabeza de James y saber que es lo que está pensando. Acá va a tener continuidad, de pronto si ha podido hablar con el técnico, con Reinaldo, en el caso de que esté todas las semanas figurando".

"Hay que esperar, indudablemente hay un abismo inmenso en una Liga tan importante como la de Inglaterra y la de Qatar. Hay que estar tranquilos, dejarlo que él ha tomado esta decisión en este momento", concluypo al respecto.

Finalmente, de su salida del Once Caldas, explicó: "Realmente no se dieron los resultados en su momento, si no se dan tres resultados seguidos ya los directivos están pensando en un cambio. Eso nos tocó a nosotros. El equipo necesita una victoria y tampoco consiga una victoria va a poder despegar".