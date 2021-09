Pedroza: "Me quedo practicando definición al final de los entrenamientos"

Juan Sebastián Pedroza, uno de los jugadores más destacados de Santa Fe en el presente campeonato, dialogó con El Carrusel Caracol de Caracol Radio, donde se refirió a su reciente gol ante Envigado y a sus experimentados compañeros de zona en el cuadro 'Cardenal'.

Pedroza, quien se ha convertido en un titular indiscutido para Grigori Méndez, comentó en qué posición se siente más cómodo al interior del equipo: "en el doble cinco, pero con un volante cabeza de área que me acompañe, para soltarme más, o como estamos jugando ahorita, con línea de tres, por un lado como un mixto, por ahí me siento muy cómodo".

De su anotación ante Envigado, con un lindo remate de media distancia, explicó: "gracias a Dios se pudo hacer el gol, ya lo venía buscando desde los partidos anteriores, no se me había dado que me quedara el balón de esa forma".

Y agregó al respecto: "La hemos venido practicando en los entrenamientos, se acaban los entrenamientos y me quedó haciendo trabajos de definición".

Pedroza destacó su experiencia con el técnico Méndez: "estuve con él en la Sub-16 y la Sub-17, me dirigió... Cuando a un técnico ya a uno lo conoce uno tiene esa ventaja. Gracias a Dios está confiando en mí".

Mientras que de los hombres experimentados con los que comparte posición en Santa Fe, destacó: "de Carlos (Sánchez) no puedo hablar mucho porque lleva entrenando una semana con nosotros, de lo que hemos hablado me ha explicado mucho del fútbol de Inglaterra; con Alex (Mejía) sí he tenido una muy buena relación, gracias a Dios me ha cobijado, me da buenos consejos".

"Andrés Pérez también es una persona que me ha ayudado mucho en este proceso", agregó.

El volante de 22 años renovó recientemente su vinculo con el equipo bogotano. "Me quedan tres años de contrato, acabé de renovar".

Mientras que de la chance de clasificar entre los ocho, explicó que irán partido a partido. "El panorama es un poquito complicado, se viene un rival dificil como es Tolima, de visitante, la meta es ganarle a Tolima y ahí comenzar a sumar".

Finalmente, de lo que les ha dicho el técnico para recomponer el camino, manifestó: "el mensaje es que creamos en nosotros y en el trabajo que veníamos haciendo. Lo primordial es que nos está dando la confianza".