Adriana Varela: la voz femenina que enamora al mundo del tango

En 10AM Hoy por Hoy de Caracol Radio la cantante argentina Adriana Varela se refirió a la situación actual por cuenta de la COVID-19 y el proceso de reintegro a los escenarios en la llamada "nueva normalidad" para los artistas.

"Hubo un trabajo tremento para recomponer todo lo que estaba devastado. Sin embargo, yo soy muy casera, no me perjudicó en lo anímico el encierro como a muchos", comentó.

Varela reiteró que sí le preocupó mucho la segunda ola de COVID-19 y la realidad global al ver la situación en otros países como Brasil en donde las UCIs no daban a basto.

Por otra parte, afirmó que la pandemia le cambió por completo la vida a los artistas, ya que sufrieron una fuerte baja a nivel económico.

"Yo comprendo que no somos esenciales, pero desde lo cultural, ahora nos estamos recuperando".

Adriana Varela ejerció por muchos años la fonoaudiología antes de saltar a la música, especialmente al tango. Fue una elección difícil pero al final descubrió su verdadera pasión.

"El mundo es machista, no solamente el tango. Tuve una crisis y esto me ayudó a pensar en lo que realmente quería. Me siento una terapeuta, el lenguaje tiene mucho que ver con mi profesión actual. Tiene una relación muy íntima de una cosa con la otra", comentó.

