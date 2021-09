Álvarez Balanta: "Alguna vez tuve la oportunidad de hablar con Reinaldo"

Muchos se sorprendieron al ver a Éder Álvarez Balanta como volante central en el Brujas ante el PSG. Sin embargo, el colombiano contó en El Vbar que desde las divisiones menores en Compensar actuaba en ese puesto y River Plate lo llevó como mediocampista al comienzo. En el Basilea de Suiza lo usó ahí Marcel Koller cuando los titulares se lesionaron y se quedó con el puesto.

"La última vez que fui a la selección fue a un amistoso en 2018 en Corea del Sur y China. Después de ahí estuve apartado de la selección. El último acercamiento que tuve fue con Queiroz, estuve muy cerca de ser convocado el año pasado en marzo, pero ahí fue donde empezó lo del coronavirus".

En el pasado con José Pékerman lo llamaban como defensa central o lateral izquierdo. "Jugar como volante central es la posición que más me gusta, que más disfruto, es en el rol que me siento más cómodo y obviamente me gustaría ir a la selección ahí. Yo entiendo que en el mediocampo hay muchísimos jugadores que vienen haciendo las cosas bien y tener una oportunidad no es tan fácil".

Acerca del paso a un club más competitivo contó el bogotano: "siempre ha habido rumores sobretodo después de mi primera temporada con el Brujas. Con el coronavirus el mercado se vio afectado y las transferencias no fueron tan fáciles. También tuve un par de dificultades físicas y no tuve ninguna oferta. Mi idea sigue siendo tener la posibilidad de jugar en una de las ligas grandes, mi sueño siempre ha sido jugar en la Premier League".

Posteriormente Álvarez Balanta recordó su enfrentamiento anterior con Messi en San Juan por Eliminatorias donde estuvo "incontrolable" y a él le tocó jugar de lateral izquierdo. En ese partido las cosas no salieron como lo planearon.

Sobre su comunicación con Reinaldo Rueda recordó: "tuve la oportunidad de hablar una vez con él cuando estaba en Basilea en un partido de Champions. Él estaba ahí después de irse de Nacional, estaba haciendo algo en Europa y tuve la oportunidad de hablar por teléfono con él. Después en estos días no".