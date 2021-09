Gamero: "Tener a Falcao en ataque es meter miedo para los centrales"

Alberto Gamero, técnico de Millonarios, analizó el duelo de Eliminatorias de este jueves entre Colombia y Chile. En diálogo con El Alargue de Caracol Radio el estratega samario se declaró a gusto con el equipo de Reinaldo Rueda y aseguró que en Barranquilla deberá conseguir los tres puntos.

"He visto una Selección muy fuerte, una estructura de equipo veo yo, parece que el equipo entiende a qué va a jugar. A mí me ha gustado y me ha encantado lo que ha hecho la Selección", comentó sobre lo que ha visto del combinado nacional en los dos juegos anteriores.

Para el samario los puntos como visitante han sido valiosos, especialmente porque Colombia mostró buen juego, pero será clave ganar ahora en casa. "A veces somos folcloricos, jugamos dos partidos de visitante y yo entiendo que la ley que tienen algunos es empatar de visitantes y ganar de local. Se empataron dos partidos con la posibilidad de ganar, hay una imagen de buen equipo y ahora queda ganarle a Chile, que es la regla que tienen todos los equipos, si no puedes ganar empata y gana de local. La clave está ahí".

Del rival, cree que algunos jugadores querrán demostrarle a su anterior entrenador que tenían lo suficiente para ser titulares. "Van a enfrentar a un técnico que los tuvo y van a querer demostrar, vamos a enfrentar un partido duro. Tenemos las herramientas, los jugadores y el trabajo para ir a ganar el partido".

Para Gamero, no hay que escatimar en gastos para este compromiso: "mañana tenemos que poner lo mejor que tenemos, me parece que de lo mejor que tenemos es Cuadrado, tiene que jugar... no podemos esperar más nada, poner lo mejor que tengamos mañana. Es un partido clave, mañana el que vaya a jugar sabe que tenemos que ganar".

Mientras que de la posibilidad de poner o no Falcao, comentó: "para nadie es un secreto que Falcao es jerarquía en la Selección Colombia, no sé en qué punto está Falcao hoy. Tener a Falcao en el frente de ataque es miedo para los centrales. El que el profe decida, sabe que mañana tenemos la obligación de ganar en casa. Dejemos que la cabeza del profe esté tranquila y todos a hacerle fuerza a la Selección".

De sus jugadores convocados, Andrés Román y Andrés Llinás, pese a no tener minutos, destacó: "la satisfacción de nosotros es que están allá, ahorita estaba viendo el partido Costa Rica con Jamaica y Juan Pablo Vargas no está jugando, y me parece que es un jugador ya formado para su selección. Los técnicos conocemos el día a día".

"Román y Llinás son jugadores jóvenes que ya tuvieron su primer llamado, lo que está haciendo el profesor Rueda es darle a entender lo que él quiere cuando los necesite, pero hay satisfacción porque estén allá, lo que les dije a ellos cuando se fueron, a trabajar y demostrar por qué están en la selección", añadio al respecto.

Finalmente, de su equipo, Millonarios, comentó: "estamos tratando de recuperar el grupo del partido contra Patriotas que fue un partido duro, disputado. Yo veía partidos de Patriotas y no es un equipo que juega mal, que no tiene los resultados. Disputamos y nos costó ganarle a un gran equipo; sin embargo, creo que Millonarios hizo las cosas bien. Recuperando el grupo y esperando los que vengan de Selección a ver cómo vienen"